القبض على ثلاثة متهمين قاموا باطلاق العيارات النارية اثر مشاجرة في ميسان

2021/03/07 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، القبض على ثلاثة متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية اثر مشاجرة في ميسان.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية في مديرية شرطة محافظة ميسان، القت القبض على ثلاثة متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية إثر مشاجرة حدثت في احدى مناطق القضاء (منطقة حي القاسم) جنوب غرب مدينة العمارة".واضافت أنه "تمت إحالة المتهمين الى مركز التحقيق المختص، لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى القضاء اصوليا".

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