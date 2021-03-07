الإجراءات المشددة.. هل يستطيع البرلمان إلغاء قرارات الحظر الشامل والجزئي الحكومية

2021/03/07 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، عبد عون العبادي، الأحد ( 7 آذار 2021)، عن موقف مجلس النواب من إصدار القرارات الخاصة بفرض الحظر وتشديد الإجراءات.وقال العبادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب ومن خلال لجانه البرلمانية المختصة، له دور في ملف فرض الحظر وتشديد الإجراءات، وهو ليس غائباً عن هذا الملف"، مبينا إن "دوره يكون دائماً من خلال إعطاء التوصيات للجهات المختصة، وليس إصدار القرارات".وتابع إن "إصدار القرارات بخصوص فرض حظر التجوال أو رفعه، من صلاحية الجهات التنفيذية، خصوصاً إن هناك لجنة عليا، مشكلة وفق امر ديواني رسمي، وهي الجهة المخولة بإصدار أي قرار يخص رفع الحظر أو تشديده"، ماضيا بالقول "وليس من صلاحية البرلمان إعطاء اي قرار بهذا الصدد".واكد "يكمن دورنا في مجلس النواب بمراقبة ومتابعة عمل هذه اللجنة ورفع التوصيات لها".

ونشرت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من اليوم، بياناً بشأن مجريات اجتماعها اليوم الخاص بلجنة الأمر الديواني رقم 217 لسنة 2020 وذلك وسط توقعات بتمديد الحظر الشامل المفروض من مساء الخميس الماضي.وقالت الوزارة في بيانها إن "وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ترأس الاجتماع بحضور اعضاء اللجنة ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي في مقر الوزارة".وتم خلال الاجتماع بحسب البيان بحث الاجراءات المتخذة في العراق لمنع تفشي السلالة الجديدة وعرض الوزير مستجدات الموقف الوبائي وخطورة الاصابات".ولفت البيان إلى أن الوزير شدد على أن 20% من الإصابات كانت شديدة وأكد على وجوب إلتزام الجميع بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي".وأكد الوزير على دور مديريات طبابة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي موعزا بمنع مرور أي زائر للإمام الكاظم ما لم يرتد الكمامة مع استنفار جهود الاسعاف الفوري لتقديم الإسناد المطلوب.قبلها أكد وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود حالة عدم إلتزام لدى زائري الإمام الكاظم بإجراءات الوقاية ووجهنا الفرق الطبية بالتشديد على ارتداء الكمامة لدى الزائرين لأن عدم الإلتزام أمر يهدد بالتفشي الوبائي".ولفت إلى إن وزارته تراقب الموقف الوبائي وتتوقع زيادة الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية تسبب بزيادة إصابات كورونا وأكثر من 20 بالمئة من الإصابات بكورونا شديدة وحرجة ".وأضاف، أن "حظر التجوال قلل نسبة الإصابات بكورونا 40 في المئة".

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