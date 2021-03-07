ونشرت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من اليوم، بياناً بشأن مجريات اجتماعها اليوم الخاص بلجنة الأمر الديواني رقم 217 لسنة 2020 وذلك وسط توقعات بتمديد الحظر الشامل المفروض من مساء الخميس الماضي.وقالت الوزارة في بيانها إن "وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ترأس الاجتماع بحضور اعضاء اللجنة ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي في مقر الوزارة".وتم خلال الاجتماع بحسب البيان بحث الاجراءات المتخذة في العراق لمنع تفشي السلالة الجديدة وعرض الوزير مستجدات الموقف الوبائي وخطورة الاصابات".ولفت البيان إلى أن الوزير شدد على أن 20% من الإصابات كانت شديدة وأكد على وجوب إلتزام الجميع بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي".وأكد الوزير على دور مديريات طبابة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي موعزا بمنع مرور أي زائر للإمام الكاظم ما لم يرتد الكمامة مع استنفار جهود الاسعاف الفوري لتقديم الإسناد المطلوب.قبلها أكد وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود حالة عدم إلتزام لدى زائري الإمام الكاظم بإجراءات الوقاية ووجهنا الفرق الطبية بالتشديد على ارتداء الكمامة لدى الزائرين لأن عدم الإلتزام أمر يهدد بالتفشي الوبائي".ولفت إلى إن وزارته تراقب الموقف الوبائي وتتوقع زيادة الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية تسبب بزيادة إصابات كورونا وأكثر من 20 بالمئة من الإصابات بكورونا شديدة وحرجة ".وأضاف، أن "حظر التجوال قلل نسبة الإصابات بكورونا 40 في المئة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإجراءات المشددة.. هل يستطيع البرلمان إلغاء قرارات الحظر الشامل والجزئي الحكومية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإجراءات المشددة.. هل يستطيع البرلمان إلغاء قرارات الحظر الشامل والجزئي الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).