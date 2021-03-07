الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط عشرات من ’صواريخ جهنم’ في الأنبار

2021/03/07 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار ضبطت شعبة الاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار، الاحد، عدداً من الصواريخ، خلال عملية أمنية. وذكرت الاستخبارات في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعملية استخبارية نوعية ومعلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة التاسع والثلاثون …

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