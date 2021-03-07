2021/03/07 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أفادت وكالة “رويترز”، مساء اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر أهلية بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرقي السعودية.ونقلت “رويترز” عن ساكنين أن تم سماع دوي انفجار في حوالي الساعة 20:00-20:30، بينما لم يتم حتى الآن ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.وتعتبر الظهران الواقعة في المنطقة الشرقية مركزا إداريا هاما في …

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