محافظ نينوى : البابا اطلع على حجم الدمار في الموصل ووعد بعمل افضل ما يمكن لاعادة الاعمار

2021/03/07 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد محافظ نينوى نجم الجبوري :" ان الحبر الاعظم بابا الفاتيكان فرنسيس اطلع على حجم الدمار الكبير في الموصل ، ووعد بانه سيعمل افضل ما يمكن وسيطلب من دول العالم المساعدة على اعادة اعمار الموصل القديمة وغيرها من المناطق المدمرة في نينوى" .وقال الجبوري في تصريح متلفز :" قبل الزيارة زارنا اربعة سفراء اوروبيين ، وبعد الزيارة زارنا ممثلون عن الامم المتحدة وابدوا الاستعداد الكبير للمساعدة في اعادة الاعمار ".ووصف ملف التعويضات بانه :" بائس جدا "، مبينا :" ان المحافظة لم تحصل على استحقاقها ، اذ تم تعويض الفين فقط من مجموع 50 الف معاملة تعويض "./ انتهى

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