احتفال في مجلس النواب بيوم المرأة العالمي بحضور الرئاسات الثلاث

2021/03/07 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يقيم تجمع البرلمانيات العراقيات يوم غد الاثنين ، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في القاعة الكبرى بمبنى مجلس النواب.ويقام الاحتفال ، حسب بيان لمجلس النواب ، برعاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحضور رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وعدد من المسؤولين ./انتهى9

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