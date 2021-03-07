بعد تقارير عن انفجار صاروخ.. واشنطن تحذر رعاياها في السعودية

2021/03/07 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت الولايات المتحدة، الأحد، من رعاياها في السعودية توخي الحيطة والحذر، بعد تقارير عن انفجار صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الظهران.

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