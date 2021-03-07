الحشد الشعبي يصد تعرضاً لداعش جنوب سامراء

2021/03/07 | 23:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صدت قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي، مساء اليوم الاحد، تعرضا شنه فلول “داعش” الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان، ان “مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي قامت بشن تعرض على القطعات الماسكة في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء حيث تمت معالجة القوة المهاجمة والاشتباك معها، حيث اجبروا على الانسحاب”.

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