المخابرات العراقية تعلن اعتقال مسؤول خلية الاعدامات في 'داعش'

2021/03/07 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز المخابرات العراقي، الاحد، عن اعتقال مسؤول خلية الاعدامات في تنظيم "داعش" جنوبي بغداد.

وقال الجهاز في بيان له إنه "تمت الاطاحة، باحد الاهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية وصفت بالدقيقة في منطقة الدورة جنوبي بغداد".وأضاف البيان أن "ضباطنا الابطال تمكنوا من اعتقال الارهابي (عاشور النعيمي) المكنى بعاشور الذباح المسؤول السابق عن خلية الاعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الارهابية ضد المدنيين والقوات الامنية".

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