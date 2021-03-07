الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على عدة مواقع في السعودية بينها شركة أرامكو

2021/03/07 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة "أنصار الله" (الحوثية) في

اليمن، عن تنفيذ عملية هجومية على

السعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ

بالستية.

وقال المتحدث باسم الحركة العميد يحيى

سريع في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "بعون

الله

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