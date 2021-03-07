البرلمان يوافق على تعدد رواتب السجناء السياسيين

2021/03/07 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب خلف عبدالصمد، الاحد، ان

البرلمان وافق على تعدد الرواتب لشريحة

السجناء السياسيين، بإلغاء البند ثانيا

من المادة 21 الخاصة بذلك.

وذكر عبدالصمد في تصريح تابعته وكالة

نون اليوم، (7 آذار 2021)،

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