نضال المرأة العراقية من اجل حقوقها الانسانية - عصمت موجد الشعلان

2021/03/07 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصمت_موجد_الشعلان نحي النساء العراقيات بعيدهن العالمي ، النساء اللواتي سطرن اروع البطولات والصمود بوجه اعتى انتهاكات لحقوق الانسان من تعذيب واغتصاب وتحرش جنسي وتمييز وتطهير عرقي وفقدان الزوج والاخوان والاقارب، لمدة 24 عاما، قاومت المرأة العراقية عنف اجهزة صدام القمعية من امن ومخابرات، اعتقلن مع ازواجهن بتهمة الانضمام الى احزاب تعارض النظام وتم اغتصاب وتغييب بعضهن ولم تسلم خطيبات و زوجات الضباط البعثيين المتهمين ......





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