2021/03/07 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

عاجل..





المخابرات العراقية تصطاد مسؤول خلية الاعدامات بد11.





اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان له اليوم، عن الاطاحة، باحد الاهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية وصفت بالدقيقة في منطقة الدورة جنوب بغداد.





وقال الجهاز، تمكن ضباطنا الابطال من اعتقال الارهابي ( عاشور النعيمي ) المكنى بـ عاشور الذباح المسؤول السابق عن خلية الاعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الارهابية ضد المدنيين والقوات الامنية

جهاز المخابرات الوطني العراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على المسؤول السابق عن خلية الاعدامات بولاية الفلوجة جنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على المسؤول السابق عن خلية الاعدامات بولاية الفلوجة جنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).