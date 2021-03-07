تسريب نتائج انتخابات الرئاسة لبرشلونة.. لابورتا يكتسح منافسيه

2021/03/07 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يبدو أن خوان لابورتا في طريقه للفوز بانتخابات برشلونة 2021، متفوقاً بذلك على المرشحين الآخرين فيكتور فونت وتوني فريتشا بنتائج ساحقة، كما تؤكد التسريبات.

وعرفت الانتخابات الرئاسية لبرشلونة تصويت 53624 عضواً شخصياً وعن طريق البريد، وهي ثاني أعلى مشاركة في الانتخابات الرئاسية بتاريخ النادي، بعد انتخابات عام 2010 التي عرفت تصويت 57088 عضواً.

وشارك في عملية التصويت التي أقيمت اليوم الاحد، مجموعة من الشخصيات المعروفة، وعلى رأسها جوسيب ماريا بارتوميو وليونيل ميسي، كما حج مجموعة من الأعضاء إلى جميع فروع الاقتراع من أجل اختيار رئيس البارسا القادم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خوان لابورتا هو الفائز بانتخابات برشلونة بنسبة 70% من الأصوات.

وبعد إغلاق باب الاقتراع، سيتم عدّ الأصوات وبعدها بثلاث ساعات سيتم الإعلام بشكل رسمي عن رئيس برشلونة القادم، والذي سيكون على الأغلب، خوان لابورتا.

ولكن الصحيفة المذكورة، أشارت إلى،" هذه التخمينات تبقى أولوية، خاصةً وأنه لم يتم معرفة ما ستؤول إليه نتائج البريد حتى الآن والتي تقدر بأكثر 18 ألف صوتاً.

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