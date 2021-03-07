2021/03/07 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ نينا/ اعلن جهاز المخابرات الوطني عن الاطاحة باحد الاهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية في منطقة الدورة جنوبي بغداد .وذكر بيان للجهاز : " تم اعتقال الارهابي ( عاشور النعيمي ) المكنى بـ / عاشور الذباح/ المسؤول السابق عن خلية الاعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الارهابية ضد المدنيين والقوات الامنية" ./انتهى9
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخابرات تطيح بـ / الذباح / جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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