العراق.. اعتقال مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد

2021/03/07 | 23:15 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقال مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد.

وأكد الجهاز الإطاحة بأحد الاهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية في منطقة الدورة جنوب بغداد .

وذكر بيان للجهاز : "تم اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بعاشور الذباح، المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الامنية"

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