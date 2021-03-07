2021/03/07 | 23:18 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلال ٤ سنوات.. القبض على ٢٣٣٨ متهما في ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/07 | 23:18.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال ٤ سنوات.. القبض على ٢٣٣٨ متهما في ميسان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال ٤ سنوات.. القبض على ٢٣٣٨ متهما في ميسان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال ٤ سنوات.. القبض على ٢٣٣٨ متهما في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).