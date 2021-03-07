الجبوري: البابا وعد بدعم ملف اعمار الموصل

2021/03/07 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد محافظ نينوى نجم الجبوري، ان زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس بعثت رسائل عديدة الى العالم، وفيما لفت الى انه وعد بدعم ملف اعمار الموصل، اشار الى ان نينوى بحاجة الى جهد حكومي من اجل رفع الانقاض من المدينة القديمة.وقال الجبوري لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "اختيار الاماكن التي زارها البابا في الموصل كانت بالتنسيق مع رجال الدين المسيحيين"، لافتا الى ان "اهالي الموصل باجمعهم اصبحوا رافضين لفكر داعش الارهابي، ما جعل الامن مستقر في المحافظة".واضاف، انه "تم اتخاذ اجراءات بالتنسيق مع الاهالي لتامين زيارة البابا، وكنا مطمئنين بنجاح الزيارة الى الموصل"، مبينا ان "زيارة البابا بعثت رسائل للعالم من اجل اعمار الموصل".واشار الى ان "البابا تعاطف مع حجم الدمار ووعدنا بانه سيكون داعما لاعمار الموصل"، مؤكدا ان "الحكومة المحلية في محافظة نينوى ليس لديها امكانية لرفع حجم الانقاض من المدينة القديمة".ودعا الجبوري الحكومة الى "تخصيص جهد آلي من المحافظات لمدة شهرين لرفع الانقاض من مدينة الموصل القديمة"، مبينا ان "هناك انقاضا لبنايات ملك خاص ورفعها يحتاج الى قرار".واوضح ان "المرجعية الرشيدة فاتحت مجلس الوزراء بشان دعم محافظة نينوى"، داعيا الحكومة والبرلمان الى "النظر لملف التعويضات في نينوى".

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