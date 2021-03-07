2021/03/07 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، الأحد، عن اعتقال "عاشور الذباح" المسؤول عن خلية الاعدامات، خلال عملية امنية في منطقة الدورة جنوب بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 اذار 2021)، إن "ضباطنا الابطال تمكنوا من اعتقال الارهابي ( عاشور النعيمي ) المكنى بـ عاشور الذباح المسؤول السابق عن خلية الاعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك".

واشار البيان الى ان "(الذباح) متورط بعشرات الجرائم الارهابية ضد المدنيين والقوات الامنية، ويعتبر احد الاهداف الهامة جدا"، لافتاً الى ان "الاطاحة به جاء خلال عملية استخبارية دقيقة في منطقة الدورة جنوب بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخابرات العراقية تعلن اعتقال ’الذباح’.. مسؤول اعدامات داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخابرات العراقية تعلن اعتقال ’الذباح’.. مسؤول اعدامات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).