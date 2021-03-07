2021/03/07 | 23:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن جهاز المخابرات العراقية، الاحد، عن اعتقال مسؤول خلية الاعدامات في تنظيم “داعش” جنوبي بغداد.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمت الاطاحة، باحد الاهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية وصفت بالدقيقة في منطقة الدورة جنوبي بغداد”.وأضاف البيان أن “ضباطنا الابطال تمكنوا من اعتقال الارهابي (عاشور النعيمي) …

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