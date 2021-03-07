2021/03/07 | 23:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أصدرت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين في السعودية من هجمات صاروخية وانفجارات محتملة شرق البلاد وسط تصعيد حاد بين الحوثيين والمملكة. ونصحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية، في بيان، رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية وتوخي الحذر في ظل تقارير عن احتمال هجمات صاروخية وتفجيرات في الظهران والدمام والخبر بالمنطقة الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تصدر تحذيرا لمواطنيها في السعودية من هجمات محتملة شرق المملكة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تصدر تحذيرا لمواطنيها في السعودية من هجمات محتملة شرق المملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).