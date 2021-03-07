2021/03/07 | 23:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صدت قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي، مساء اليوم الاحد، تعرضا شنه فلول “داعش” الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان، ان “مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي قامت بشن تعرض على القطعات الماسكة في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء حيث تمت معالجة القوة المهاجمة والاشتباك معها، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن صد هجوم “ارهابي” جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن صد هجوم “ارهابي” جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).