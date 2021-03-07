2021/03/07 | 23:31 - المصدر: عراقي نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: اعتقال مسؤول خلية الإعدامات بداعش في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: اعتقال مسؤول خلية الإعدامات بداعش في بغداد) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: اعتقال مسؤول خلية الإعدامات بداعش في بغداد) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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