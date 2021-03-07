"طفرات كورونا" في الولايات المتحدة.. قلق ينتاب العلماء

2021/03/07 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد علماء وباحثون أميركيون في الأسابيع الأخيرة، مجموعة من السلالات المتغيرة لفيروس كورونا، في ولايات كاليفورنيا ونيويورك ولويزيانا، وأماكن أخرى في البلاد

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