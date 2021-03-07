2021/03/07 | 23:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن صد تعرض

لـ"داعش" جنوب سامراء.

وقال الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 41

بالحشد الشعبي صدت، مساء اليوم الاحد،

تعرضا شنه فلول داعش الإرهابي جنوب

مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن صد تعرض لـ"داعش" جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن صد تعرض لـ"داعش" جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).