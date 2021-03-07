المخابرات العراقية تعلن اعتقال مسؤول خلية الاعدامات في

2021/03/07 | 23:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز المخابرات العراقي، الاحد،

عن اعتقال مسؤول خلية الاعدامات في

تنظيم "داعش" جنوبي بغداد.

وقال الجهاز في بيان له إنه "تمت

الاطاحة، باحد الاهداف الهامة جدا خلال

عملية استخبارية وصفت بالدقيقة في

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