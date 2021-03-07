مستشار الكاظمي يتحدث عن أهمية ارتفاع سعر النفط والآثار المتوقعة في الموازنة - عاجل

2021/03/07 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، 07 آذار، 2021، إن ارتفاع اسعار النفط سيقلص حجم العجز في موازنة 2021.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "في حال ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولارا فسيتقلص حجم العجز الموجود في الموازنة ويغني الحكومة عن أي اقتراض محتمل، شريطة أن يستمر على مدى العام كله وليس يوم أو يومين".

واضاف أن "توجهات السوق النفطية في العالم بلحظة إنفراجة على إثر زيادة لقاحات فيروس كورونا، مما يزيد الطلب على النفط في الأسواق العالمية".

وتواصل أسعار النفط، تسجيل المكاسب بعد قرار مجموعة دول "أوبك+" الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير حتى نهاية نيسان/ أبريل المقبل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.46% (2.21 دولار) إلى 66.04 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.61% (2.41 دولار) إلى 69.15 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت الخميس الماضي على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل، وقالت إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشا.

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