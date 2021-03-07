بغداد تتزيـن بصور المرجع السيستاني وبابا الفاتيكان و#اليوم الوطني للتسامح والتعايش

2021/03/07 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تزينت واجهـات كبرى المجمعـات التجاريـة وسط العاصمـة بغداد ، مساء اليوم الاحد ، بصور مجسـمة تجمـع المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني وقداسة بابا الفاتيكان فرنسيس مطرزة بوسم# اليوم الوطني للتسامح والتعايش ، احتفاء باللقاء التاريخي الذي جمع الحبر الاعظم والمرجع الاعلى في محافظة النجف الاشرف امس السبت ./انتهى5

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