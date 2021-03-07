جهاز المخابرات الوطني يعلن الاطاحة بمسؤول خلية الاعدامات في داعش

2021/03/07 | 23:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلن جهاز المخابرات الوطني، الاطاحة بمسؤول خلية الاعدامات في تنظيم داعش الارهابي جنوبي بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، انه "تم الاطاحة باحد الاهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية وصفت بالدقيقة في منطقة الدورة جنوبي بغداد".واضاف، ان "ضباط الجهاز تمكنوا من اعتقال الارهابي عاشور النعيمي المكنى بـ (عاشور الذباح) المسؤول السابق عن خلية الاعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الارهابية ضد المدنيين والقوات الامنية".

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