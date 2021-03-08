بايدن يوقع أمرا لتسهيل الاقتراع مع محاكمة غير مسبوقة في قضية جورج فلويد

2021/03/08 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مينيابوليس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬،و‭ ‬بعد‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬جورج‭ ‬فلويد‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬أعاد‭ ‬فتح‭ ‬جروح‭ ‬العنصرية‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يمثل‭ ‬الشرطي‭ ‬المتهم‭ ‬بقتل‭ ‬الرجل‭ ‬الأسود‭ ‬البالغ‭ ‬46‭ ‬عاما‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مينيابوليس‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬ستكون‭ ‬استثنائية‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‭.‬وبين‭ […]

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