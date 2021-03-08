2021/03/08 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمان- الزمان أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد تعديلا وزاريا هو الأول على حكومته شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.
وأدى الوزراء العشرة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر بسمان بعمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي. وبحسب البيان، عين نائب رئيس المركز […]
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وأدى الوزراء العشرة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر بسمان بعمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي. وبحسب البيان، عين نائب رئيس المركز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن:تعديل وزاري يشمل عشرة وزراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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