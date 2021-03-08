الأردن:تعديل وزاري يشمل عشرة وزراء

2021/03/08 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أجرى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأردني‭ ‬بشر‭ ‬الخصاونة‭ ‬الأحد‭ ‬تعديلا‭ ‬وزاريا‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حكومته‭ ‬شمل‭ ‬عشر‭ ‬وزارات‭ ‬مع‭ ‬تعيين‭ ‬وزراء‭ ‬جدد‭ ‬وتغيير‭ ‬حقائب‭ ‬وزارية‭ ‬ودمج‭ ‬وزارتين‭.‬وأدى‭ ‬الوزراء‭ ‬العشرة‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أمام‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بسمان‭ ‬بعمان،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭.‬ وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬عين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ […]

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