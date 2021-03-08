دبلوماسي مصري يكشف أسباب تجنب القاهرة التصعيد مع واشنطن

2021/03/08 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ استغربت‭ ‬أوساط‭ ‬سياسية‭ ‬عربية‭ ‬عدم‭ ‬اظهار‭ ‬القاهرة‭ ‬وقفة‭ ‬علنية‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬الرياض‭ ‬تجاه‭ ‬التقرير‭ ‬الاستخباري‭ ‬الامريكي‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬تعقيبا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬صدور‭ ‬رد‭ ‬مصري‭ ‬قوي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ […]

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