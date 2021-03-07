بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.. السعودية تعلن استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق لأرامكو

2021/03/08 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السعودية، الأحد، محاولة استهداف ميناء رأس تنورة في الشرقية ومرافق تابعة لشركة أرامكو بالظهران، معتبرة أن "مثل هذه الاعتداءات التخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم، وليس المملكة فحسب".

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