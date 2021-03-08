2021/03/08 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن تنقلات عدة في مناصبها.

من جانبه، أفاد مصدر أمني، بأن "اللواء الحقوقي وليد خالد علي اكبر باق في منصبه مدير مديرية مكافحة اجرام بغداد، فيما تم نقل اللواء حميد مجيد حميد الى مديرية مكافحة الاجرام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تنقلات في مناصب الداخلية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تنقلات في مناصب الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).