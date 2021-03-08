كارثة الحرب والتهديد النووي والصواريخ البعيدة المدى؟ - مصطفى محمد غريب

2021/03/08 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب لم تكن البشرية مهددة في وجودها منذ ما قبل التاريخ او ما بعده مثلما حدث في القرن العشرين بعد تصنيع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي المدمر والمهدد الحقيقي لوجود البشر على الأرض، والحصول على السلاح النووي أكبر جريمة اقترفتها الإدارة الامريكية لتهديد الجنس البشري والسلم والأمان في العالم ففي جوهر الرأسمالية الاستغلال الذي لا يقف عند حدود معينة حتى لو كانت نهاية البشرية وتدمير الكرة الأر ......





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