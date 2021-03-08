بول ريكور بين التاريخ والذاكرة - زهير الخويلدي

2021/03/08 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " واجب التذكر هو واجب تحقيق العدالة، من خلال التذكر، لشخص آخر غير نفسك"Paul Ricœur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, edition Le Seuil, Paris,2000, p.



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لقد أشار الفيلسوف الفرنسي بول ريكور منذ سنة 2000 في كتابه "الذاكرة، التاريخ، النسيان" إلى أهمية واجب التذكر متمسكا بالتمييز الأساسي بين الذاكرة والتاريخ.



ويرى أن التاريخ يتغذى من الذاكرة ولكن له استقلاليته.



الأهمية التي تطرحها م ......





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