مسيحيو العراق يطالبون بقوانين تضمن عودتهم للديار بعد زيارة البابا

2021/03/08 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ – ‬فريد‭ ‬حسن‭- ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬الموصل‭ – ‬ايليا‭ ‬شفو غادر‭ ‬الحبر‭ ‬الاعظم‭ ‬العراق‭ ‬حاملاً‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬من‭ ‬محبة‭ ‬فياضة‭ ‬عبر‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬العراقيون‭ ‬بكل‭ ‬تنويعاته‭ ‬عن‭ ‬اصرارهم‭ ‬على‭ ‬التعايش‭ ‬بسلام،‭ ‬كما‭ ‬يحمل‭ ‬قداسته‭ ‬قصص‭ ‬العذاب‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬المسيحيون‭ ‬تحت‭ ‬اضطهاد‭ ‬داعش‭ ‬ومسلحين‭ ‬اخرين‭. ‬في‭ ‬آخر‭ ‬محطة‭ ‬عامة‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬التاريخية‭ […]

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