البابا غادر..وبقينا وحدنا

2021/03/08 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام انتهت زيارة بابا الفاتيكان التاريخية الى العراق، ولايزال الوقت مبكراً على تقييم نتائجها التي هي اعتبارية واخلاقية وروحية قبل أن تكون شيئاً آخر. انتعشت في ثلاثة أيام زاهية، آمال المسيحيين بالعودة من بلاد الغربة الى ديارهم التي تركوها، حتى قبل الاضطهاد الاخير لهم من تنظيم داعش، ذلك انّ هجرات المسيحيين انطلقت منذ […]

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