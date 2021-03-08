2021/03/08 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتساءل‭ ‬بيداء‭ ‬صافو‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬وضع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬قدّاس‭ ‬البابا‭ ‬بملعب‭ ‬فرانسو‭ ‬حريري‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬للكمامات،‭ ‬بينما‭ ‬يشهد‭ ‬العراق‭ ‬موجة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬أدت‭ ‬ألى‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الاستثنائي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬البابا‭ ‬للعراق‭.‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المعلب‭ ‬يتسّع‭ ‬لعشرين‭ ‬ألف‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحماسة غلبت الكمامة في قدّاس البابا بأربيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحماسة غلبت الكمامة في قدّاس البابا بأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).