لابورتا رئيسا لنادي برشلونة

2021/03/08 | 00:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت مصادر اعلامية فوز خوان لابورتا بانتخابات رئاسة نادي برشلونة الاسباني .وتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم توني فريشا وفيكتور فونت وخوان لابورتا ، بمشاركة اكثر من 110 آلاف عضو، لاختيار الرئيس الثاني والاربعين في تاريخ النادي البالغ عمره 121 عاما.ولابورتا كان رئيسا سابقا للنادي الكتالوني من العام 2003 حتى العام 2010.وحقق النادي في عهده انجازا فريدا ، لم يسبقة اليه اي من الاندية الاوروبية عندما حقق الفريق ستة القاب في العام 2009 ./ انتهى

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