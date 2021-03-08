بعد 'تهريب' متهم بتجارة المخدرات.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية بحق ضابط

2021/03/08 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اتخاذ اجراءات قانونية بحق ضابط شرطة على خلفية "تهريب" متهم بتجارة المخدرات في ديالى.

وقالت الوزارة في يبان، إن "وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق ضابط مركز شرطة المفرق في ديالى على خلفية تهريب متهم بتجارة المخدرات والموقوف في مركز الشرطة".

وأضاف البيان أن "المتهم هو موقوف في مركز شرطة المفرق وتم تهريبه من المركز وليس من سجن تابع لمكافحة المخدرات".

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