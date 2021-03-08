2021/03/08 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت عند الساعة التاسعة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ) مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني في كاتالونيا، مع تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة من شأنها أن تشكل نقطة مفصلية لمستقبل الفريق، فيما يبدو الرئيس السابق، خوان لابورتا، الأوفر حظاً للفوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات "التاريخية" لنادي برشلونة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات "التاريخية" لنادي برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).