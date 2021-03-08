"الإدارة الأميركية فقدت إيمانها بالمفاوضات".. نيويورك تايمز: بلينكن يوجه رسالة للرئيس الأفغاني

2021/03/08 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، أن وزير الخارجية الأميركي، اقترح في رسالة رسمية عقد مؤتمر في تركيا لإعادة إنعاش مفاوضات السلام الأفغانية، بهدف رسم اتفاق شامل بين الحكومة وحركة طالبان والتخفيف من العنف خلال ثلاثة أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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