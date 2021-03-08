2021/03/08 | 02:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 ساعة

2623 مشاهدة

أفاد مراسلنا، الاحد، بتعرض المتظاهر في محافظة كربلاء علي الفياض إلى الاعتداء بعد خطفه.

ونقل المراسل اليوم، (7 آذار 2021)، عن ناشطين قولهم "اختطاف المتظاهر علي الفياض من قبل مسلحين مجهولين وتعذيبه من خلال طعنه بالسكاكين وحلق فروة رأسه في محافظة كربلاء".

من جهته قال ‏رئيس‏ ‏تنسيقية كربلاء،‏ ايهاب جواد الوزني، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم الاحد، "الى متى ؟ يستمر مسلسل الترهيب والإعتداء على شباب كربلاء من قبل العصابات..



الاعتداء على المتظاهر علي الفياض ليس الأول وهو ليس الاخير فإلى متى ؟".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مسلحون يخطفون أحد المتظاهرين ويعتدون عليه (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مسلحون يخطفون أحد المتظاهرين ويعتدون عليه (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).