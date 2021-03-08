2021/03/08 | 02:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 ساعة

7437 مشاهدة

أفاد مراسلنا في صلاح الدين، الاحد، بانتحار شابة تبلغ من العمر 25 عاما باطلاق النار على نفسها بواسطة سلاح زوجها الضابط.

وقال المراسل اليوم، (7 آذار 2021)، ان "امرأة تبلغ من العمر 25 عاما اقدمت على الانتحار بواسطة مسدس زوجها النقيب".

وأوضح، ان "الحادثة كانت بسبب مشاكل نفسية مع الاهل".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. انتحار زوجة ضابط باطلاق النار على نفسها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. انتحار زوجة ضابط باطلاق النار على نفسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).