زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قرب سواحل نيوزيلندا

2021/03/08 | 02:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوقع زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا التي شهدت هزات أرضية قوية عدة خلال الأيام الأخيرة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في مياه المحيط الهادئ على عمق نحو 10 كيلومترات.ولا توجد مدن أو بلدات قرب مركز الزلزال، ولم تصدر السلطات تحذيرا من وقوع تسونامي.وسبق أن ضربت سلسلة زلازل تجاوزت قوتها 8 درجات خلال الأيام الماضية مناطق قرب سواحل نيوزيلندا، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا حيث كانت بعيدة عن الأماكن السكنية رغم أن السلطات أطلقت تحذيرات من تسونامي.

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