2021/03/08 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون أميركيون عن أن وكالات استخبارات روسية شنت حملة لتقويض الثقة في لقاح فايزر/بايونتيك، ولقاحات غربية أخرى، من خلال منشورات عبر الإنترنت تشكك في سلامة هذه اللقاحات والآليات التي أدت إلى الموافقة عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تكشف "حملات تضليل روسية" للتشكيك بفعالية اللقاحات الأميركية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة تكشف "حملات تضليل روسية" للتشكيك بفعالية اللقاحات الأميركية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).