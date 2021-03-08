تقليص الإجراءات لعشر ثوان.. دبي تستبدل جواز السفر ببصمة العين 

2021/03/08 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت إمارة دبي، الأحد، مشروعا لاستخدام بصمة العين والوجه في البوابات الذكية في مطارها عوضا عن جواز السفر والأوراق الثبوتية

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