خام برنت يتجاوز 70 دولارا لأول مرة منذ 14 شهرا

2021/03/08 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتجاوز سعر النفط من مزيج "برنت"، مستوى 70 دولارا أمريكيا مقابل البرميل الواحد لأول مرة منذ 8 كانون الثاني عام 2020.وأفادت معطيات التداولات حتى الساعة 23:02 بتوقيت غرينيتش بارتفاع سعر النفط من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر ايار المقبل بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 70.78 دولار أمريكي مقابل برميل.كما ارتفع سعر النفط من نوع "WTI" في العقود الآجلة لشهر نيسان بنسبة 1.72% ليبلغ نقطة 67.41 دولار أمريكي مقابل البرميل.

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