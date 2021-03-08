"غير مقبولة وخطيرة".. الخارجية الأميركية تعلق على استهداف الحوثيين للسعودية

2021/03/08 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد متحدث باسم الخارجية الأميركية بالهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية في تصريح للحرة، الأحد، ووصفها بأنه "غير مقبولة وخطيرة".

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